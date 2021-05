Public record May 20, 2021

Property Transfers

• Kurtis Klingbeil to Rebecca Ward, property at Frakes, 5/6/2021

• Beverly Ann Miller to Beverly Ann Miller, property at Round Top Sub, 5/6/2021

• Alison D. Lancaster to Taylor Raine Wilson, property at Log Mountain, 5/6/2021

• Joyce Marilyn Bramble to Dustin D. Evans, property at HWY 190, 5/5/2021

• Joyce Marilyn Bramble to Katherine Nicole Evans, property at HWY 190, 5/5/2021

• Leann Griffin to Leann & Charles Griffin, property at HYW 92 Goodins Branch Greasy Creek, 5/4/2021

• Oscar L Taylor to Leann & Charles Griffin, property at HYW 92 Goodins Branch Greasy Creek, 5/4/2021

• Jeffrey Taylor to Leann & Charles Griffin, property at HYW 92 Goodins Branch Greasy Creek, 5/4/2021

• Ruby Taylor Estate to Leann & Charles Griffin, property at HYW 92 Goodins Branch Greasy Creek, 5/4/2021

• Mary Whitaker to Michael Smith, property at NE section, Middlesboro, 5/4/2021

• Lonnie Keith Barton to William B & Donna S Hatfield, property at NE section, Middlesboro, 5/4/2021

• Lonnie Keith Barton to William B & Donna S Hatfield, property at NE section, Middlesboro, 5/4/2021

• L Keith Barton to William B & Donna S Hatfield, property at NE section, Middlesboro, 5/4/2021

• Jerry Ray Marcum to Brian Redmond, property at NE section, Middlesboro, 5/4/2021

• Cynthia Howard to Charles Douglas Caldwell, property at Hulen, 5/3/2021

• Tess Walters to Michael J. Lynch, property at Brush MTN Farms, 5/3/21

• Clarissa A Mason to Amanda Dearwester, property at 22nd St, 5/3/2021

• Alberta E Lambert to Aaron J Redmond, property at Right Fork of Straight Creek, 4/30/2021

• Reed Harris Jr. to Ralph Smith, property at 30 acres, Straight Creek, 4/30/2021

• Adriana Carpenter to Savanna Miracle, property at Pruden RD, Middlesboro, 4/29/2021

• Secretary of Housing and Urban Development to Brookhaven Properties, LLC, property at Evans DR, Middlesboro, 4/29/2021

• Charles R & Gladys Bays to Harold & Geri Fuson, property at Greasy Creek, 4/28/2021

• Ralph Michael Green to Jeffrey L Bowling Family, LLLP, property at 28th ST. Dorchester Ave Lot 1,2,3,4 block 202, Middlesboro, 4/28/2021

• Mary E Cullum to Ralph Michael Green, property at Middlesboro Ky, Block 202, lot 1,2,3,4, 4/28/2021

• James & Jennifer Collett to Blackmont Pentecostal Holiness Church, property at Blackmont, 4/28/2021

• Alex J Carroll to Marion Curtis Combs, property at lot 89, Brush Mtn. Farms, 4/27/2021

• Nancy Geller to David Wiley, property at Ravenwood RD, Middlesboro, 4/27/2021

• Farmer Brock Jr. to Buddy Brock, property at Simms Fork, 4/26/2021

• Mars Properties, LLC to Shoffner Management, LLC, property at 15th & Ashbury Ave, Middlesboro, 4/26/2021

• Michael Harris (Trustee) to William Brown, property at SW section, Middlesboro, 4/23/2021

• Michael Harris (Trustee) to Nichole Seabolt, property at SW section, Middlesboro, 4/23/2021

• Shivey W Harris to William Brown, property at SW section, Middlesboro, 4//23/2021

• Shivey W Harri to Nichole Seabolt, property at SW section, Middlesboro, 4/23/2021

• Julie E & Anthony G Ealy to Bobby L Wiler, property at Coal Stone Br, Miracle, 4/23/2021

• Martha A Evans to Samuel T and Rebekah A Browning, property at Fairview Rd, Middlesboro, 4/23/2021

• Dolan Lee Baird Sr to Shannon Sexton, property at HWY 92, Greasy Creek, 4/23/2021

• Susie Baird to Shannon Sexton, property at HWY 92, Greasy Creek, 4/23/2021

• John Walter Owens to Tannor Dalton Horton, property at Beltline Rd, 4/22/2021

• Jeff Johnson Rentals, LLC to Charles J Jonson, Rental property in Middlesboro, 4/22/2021

• Rebecca J Johnson to Charles Jeffrey Johnson, property at HWY 92, 4/22/2021

• Charles Jeffrey Johnson to Charles Jeffery Johnson, property at Sherwood Rd, Middlesboro, 4/22/2021

• Roy Taylor to Kimberly Taylor Baker, property at Blacksnake Branch, 4/20/2021

• Pinelawn Memorial Cemetery, LLC to Tina Partin, property at HWY 987 Laurel Hill, 4/19/2021

• Billie Gunter to Scotty A Ayers, property at Windermere Phase II, 4/16/2021

• William S Partin to Shawn C.W. Howard, property at Frakes, 4/16/2021

• Teresa Berry to Tyler Warwick, property at HWY 441, 4/16/2021

• Jeffery Johnathan Arnold to James William Arnold, property at Westminster Ave, 4/16/2021

• Roger Cox to Roger Cox, property at Winchester Ave, 4/16/2021

• Roger Cox to D&H Premier Home Improvement, LLC, property at Winchester Ave, 4/16/2021

• Johnny W Ciferri to Grant Blanton, property at HWY 66, 4/16/2021

• Amanda L Mills to Jordan Gage McGeorge, property at Dorton Branch, 4/15/2021

• Gary Fuson to John Sauders, property at Hwy 92, 4/14/2021

Marriages

• Tad Steven Lewin to Tiffany Ann Hensley, 5/6/2021

• Brandon Cole Bailey to Caitlin Rose Evans, 5/5/2021

• Timothy Allen Richardson to Lucy Mae Wilson, 5/4/2021

• Brian Wayne Sersaw Jr to Leanna Janine Strickland, 4/30/2021

• Jacob Duan Farmer to Chelsea Danielle Maples, 4/29/2021

• Cody Edward Marcum to Chelsea Jean Evans, 4/29/2021

• Jonathon Dale Eldon to Samantha JO Merida, 4/28/2021

• John Kurtis Osborne to Lindsey Rachelle Jackson, 4/28/2021

• Michael Lynn Gray to Katrina Ann Mason, 4/26/2021

• Myron Hart Lynn to Callie Rayne Phillips, 4/24/2021

• Tyler Jerome Fuson to Katelyn Alexandria Wilson, 4/23/2021

• Kimberly Marie Barks to Crystal Ann Floyd, 4/23/2021

• Aaron Edward Canterbury to Hollie Gail Lambert, 4/21/2021

• Jonathan Ross Haldeman to Tommi Leann Butler, 4/21/2021

• Corey Adam Hicks to Kyle Michelle Saylor, 4/16/2021

• Charles Cameron Brock to Kaitlin Ariel Berry, 4/16/2021

• David Wayne Hurst to Minnie Carol Lynn Partin, 4/14/2021.